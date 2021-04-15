На Челябинскую область надвигаются дожди и мокрый снег

В апреле на Южном Урале снова появится снег Фото: Кирилл САДЫКОВ

Жителям Челябинской области, судя по всем придется, поменять свои планы на выходные. На регион снова движутся дожди и мокрый снег. По данным челябинского гидрометцентра, пасмурная погода ожидается в ближайшую субботу, 17 апреля.

Столбик термометра 16 апреля опустится с нынешних +23 градусов до +14 градусов. А вот в первый день выходных начнутся дожди. Больше всего не повезет жителям северной части региона — там должен выпасть мокрый снег. Температура воздуха в субботу будет доходить до +12 градусов.

В воскресенье, 18 апреля, осадки тоже продолжатся. Также ожидаются порывы ветра до 17 м/c. Температура в этот день составит +10 градусов.

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