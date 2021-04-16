Челябинский стендапер поборется за 5 млн рублей в шоу «Comedy Баттл»

Дмитрий Орлов выбрал для выступления необычный жанр. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Челябинец Дмитрий Орлов выступит в шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ. Молодой стендапер прошел все этапы кастинга в 11 сезоне юмористической программы и стал ближе к главному призу — пять миллионов рублей. Сегодня, 16 апреля, он поборется за место в полуфинале.

Для выступления Дмитрий Орлов выбрал необычный жанр — «журналистское расследование».

— Из эфира убрали некоторые шутки, которые мне нравились, но в целом, для зрителей стало только лучше, — рассказал Дмитрий Орлов после первого выпуска программы с его участием. — Родные видели шоу с моим участием, больше всего им понравилась моя уверенность. Благодаря тому выпуску мне написало много моих одноклассников из поселка Новосинеглазово.

Челябинец считает, что ошибок в его выступлении было достаточно, но он постарался их исправить.

Получилось ли Дмитрия пройти в полуфинал «Comedy Баттл», можно будет узнать сегодня. Выпуск с его участием выйдет в эфир сегодня в 22:00 на ТНТ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru