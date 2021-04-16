В Челябинске спасли застрявших на тонком льду озера Смолино рыбаков

Спасатели подоспели вовремя. Фото: пресс-служба МКУ «ПССВО» Челябинска

Челябинские спасатели эвакуировали двух застрявших на тонком льду озера Смолино рыбаков. На помощь мужчинам в район поселка Сухомесово прибыли сразу две службы: специалисты, работая в гидрокостюмах, используя спасательные доски и лодки, доставили любителей промысла на берег.

На месте работали экипажи городской поисково-спасательной службы на водных объектах и челябинской городской службы спасения. Их вызвали прохожие.

— Звонок поступил в ЕДДС-112, очевидцы сообщили, что рыбаки не могут сойти на берег, потому что лед проваливается под их ногами, — рассказал ответственный за взаимодействие со СМИ поисково-спасательной службе на водных объектах Челябинска Дмитрий Микрюков. — К счастью, провалиться под лед любители рыбалки не успели и медицинская помощь им не потребовалась.

В ГУ МЧС по Челябинской области предупреждают, что лед сейчас очень опасен и никакой улов не стоит утраченной жизни. Это не первый случай, когда спасатели эвакуируют людей с тонкого льда. 14 апреля в Миассе спасли 70-летнего пенсионера, сломавшего ногу во время рыбалки на озере Кысыкуль.

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