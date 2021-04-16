В Челябинске начнут делать прививки от коронавируса в МФЦ

Пункт вакцинации в МФЦ будет работать в субботу, 17 апреля Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске будут делать прививки от коронавируса не только в ТРК, но и в МФЦ. В эти выходные можно привиться «Спутником V» в многофункциональном центре на Труда, 164.

— Данное МФЦ готово принимать жителей и место подходящее, — прокомментировала пресс-секретарь челябинского минздрава Марина Сергеева.

В ведомстве не исключают, что и в других МФЦ будут делать прививки, если все пройдет успешно.

Также «уколоться» можно в нескольких ТРК города. Что касается области, то, как и на прошлой неделе, будут работать пункты вакцинации в Копейске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. Адреса и график работы — по ссылке. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Напомним, прививки в ТРК начали делать 20 марта. Первой площадкой стал «Алмаз». Вакцинацию в торговых центрах анонсировал губернатор Алексей Текслер в большом интервью на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске).

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