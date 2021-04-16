В мэрии Челябинска попросили коммунальщиков не белить деревья и бордюры

Белые стволы добавляют визуального шума в облик Челябинска. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В мэрии Челябинска попросили районные администрации и управляющие компании не белить деревья. Как сообщили в управлении архитектуры, окрашивание стволов и бордюров не имеет значимого практического смысла и вносит лишний визуальный шум в облик города.

— Для защиты деревьев и бетона можно использовать бесцветные вещества, — считают в управлении архитектуры Челябинска. — Деревья не белят в Москве, Белгороде, Ульяновске, Благовещенске, Екатеринбурге и других городах и странах. В Челябинске это тоже запрещено.

В мэрии напомнили, что инструкция по созданию и содержанию деревьев запрещает белить стволы. Исключение — места с большой санитарной нагрузкой: например, у общественных туалетов. А правила благоустройства не обязывают красить бордюры.

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