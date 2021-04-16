Челябинские спасатели сняли с отколовшейся льдины собаку

Собака была сильно напугана. Фото: скриншот видео

В Челябинске спасатели сняли собаку с отколовшейся льдины карьера в поселке Новосинеглазово. О попавшем в беду животном сообщила проходящая мимо женщина.

— Спасатели надели гидрокостюмы и подошли ближе к льдине с собакой, — рассказали в челябинской поисково-спасательной службе на водных объектах. — Глубина была небольшая, поэтому спасатели подтянули льдину ближе к берегу и сняли с нее испуганное животное.

Сейчас лед наиболее хрупок и опасен, но это не останавливает рыбаков. Накануне в Челябинске спасателям пришлось эвакуировать с тонкого льда озера Смолино двух мужчин. А 14 апреля в Миассе спасли 70-летнего пенсионера, сломавшего ногу во время рыбалки на озере Кысыкуль.

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