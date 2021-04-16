Митрополит Григорий покинет Челябинскую область после воскресной службы 18 апреля

Владыку Григория перевели на Кубань. Фото: Челябинская митрополия / Vk.com

Стало известно, когда покинет Челябинскую область митрополит Григорий, который с 15 апреля назначен владыкой Кубанской епархии. Последнюю службу в нашем регионе владыка проведет 18 апреля.

— Последняя челябинская служба митрополита Григория состоится в воскресенье, 18 апреля, в 9:00 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе на Кыштымской, 34, — рассказали в челябинской митрополии. — Архипастырь совершит Божественную литургию Недели пятой Великого поста и простится с духовенством и прихожанами.

Новым митрополитом в Челябинской области назначен 46-летний епископ Алексий (Владимир Орлов). Он возглавит Челябинскую и Миасскую епархии и будет временно управлять Троицкой вместо владыки Григория. Такое решение 15 апреля приняли на заседании Священного синода русской православной церкви (РПЦ).

Ранее эпископ Алексий возглавлял Нижнетагильскую епархию и временно управлял Серовской епархией. В ближайшее время он будет возведен в сан митрополита.

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