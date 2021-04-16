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Коронавирус Covid-1916 апреля 2021 10:03

В Челябинской области число выздоровевших от коронавируса за сутки превысило количество зараженных

Публикуем свежую статистику Минздрава
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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За сутки выздоровели 118 человек.

За сутки выздоровели 118 человек.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 115 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 58 567. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 9 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 6 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 118 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 52 854 человека. Под присмотром врачей остаются 3 178 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 1,941 миллиона человек. За прошедшие сутки — 8 742 теста

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Коронавирус в Челябинской области 2021