ЦКС: «С нарушителями закона будет разбираться прокуратура»

Фото: epp.genproc.gov.ru

В Центре коммунального сервиса провели большую работу по выявлению юридических лиц, которые не заключили договор на вывоз твердых коммунальных отходов. В результате выяснилось, что более 500 организаций в Челябинской области не оформили договор с регоператором на вывоз мусора, что является нарушением федерального законодательства.

Так, в муниципалитетах, в которых ведет деятельность ЦКС, договоров не имеют 146 кладбищ, 84 садовых товарищества, 89 бюджетных организаций и 196 коммерческих организаций.

В соответствии с федеральным законом № 89 «Об отходах производства и потребления» «собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются отходы и находятся места их накопления».

К чему приводит игнорирование буквы закона чаще всего становится очевидным весной, когда на природных территориях из-под снега появляется оставленный кем-то мусор. Не исключено, что несанкционированные свалки появляются из-за того, что отдельные организации решили сэкономить средства на вывозе ТКО.

Специалисты ЦКС систематически выезжают в организации, ведут разъяснительную работу, вручают уведомления о необходимости заключить договоры, но это не всегда приводит к результату. Информацию о юридических лицах, которые уклоняются от цивилизованной формы вывоза ТКО, регоператор направит в прокуратуру. Практика показала, что это действенный инструмент воздействия на нарушителей закона. Так, в начале года подобный список уже направлялся в ведомство, после чего в ЦКС стали в массовом порядке поступать заявления на заключение договоров.

Центр коммунального сервиса призывает руководителей садовых товариществ, кладбищ, бюджетных и коммерческий организаций к ответственному подходу к вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами. Только вместе мы сможем сделать города и поселки действительно чистыми.

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