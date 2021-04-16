Банк Уралсиб провел в Челябинске бизнес-завтрак с женщинами-предпринимателями

В столице Южного Урала прошла традиционная встреча руководства Челябинской территориальной дирекции Банка Уралсиб с женщинами-предпринимателями. В мероприятии приняли участие представительницы малого и среднего бизнеса, активно сотрудничающие с кредитной организацией.

Основными задачами участников встречи стало подведение итогов года и обсуждение специфики работы банка в текущей рыночной ситуации, выявление потребностей действующих клиентов, а также информирование о новых продуктах банка, в том числе, для предприятий малого и среднего бизнеса. Специалисты Уралсиба обсудили с гостями новые возможности развития бизнеса с использованием продуктов банка, цели и планы обеих сторон по дальнейшему возможному сотрудничеству. Предприниматели поделились своими достижениями в работе и отметили ценность сотрудничества с Уралсибом и поддержку банка в непростое время.

— В первую очередь банк стремится к постоянному улучшению клиентского опыта и эффективному управлению жизненным циклом клиента в банке, — отметила Территориальный директор Челябинской территориальной дирекции Елена Кукк. — Сегодня в банке выстроена экосистема для бизнеса, в которой клиенту в режиме «одного окна» доступны как традиционные банковские продукты, так и актуальные нефинансовые сервисы, обучение, помощь по участию в программах господдержки и многое другое. Подобные встречи с клиентами очень важны для нас, так как позволяют получать обратную связь и совершенствовать процессы обслуживания клиентов.

Банк формирует комплексную экосистему для предпринимателей, включающую широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Получить подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса Банка Уралсиб можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 апреля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 262 точки продаж, 1 478 банкоматов, 497 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

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