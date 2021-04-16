В Челябинской области из-за разлива реки попросили воздержаться от посещения нацпарка

Вода течет бурным потоком. Фото: пресс-служба национального парка «Зигальга»

Администрация «Зигальги» попросила туристов отложить поездку в национальный парк в ближайшие выходные из-за разлива реки. Вода со льдом продолжает бежать бурным потоком по дороге в Тюлюк, где накануне чуть не утонула машина главы села.

Как рассказали в нацпарке «Зигальга», проезд для легковых машин по дороге закрыт. Там пропускают внедорожники, но даже в автомобилях с самой высокой посадкой появляется вода в салоне.

— Сейчас на место выехала спецтехника – будут пытаться делать отсыпку, чтобы хоть как-то остановить поток, — рассказали местные жители.

Такое сильное половодье местные наблюдают впервые за долгие годы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru