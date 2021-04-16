В Челябинской области главу села будут судить за присвоение выделенных на дороги денег

Глава села наварился на ремонте дорог. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области бывший глава Багарякского сельского поселения пойдет под суд за присвоение денег, выделенных на ремонт дорог. Обвинительное заключение по делу утвердила Каслинская прокуратура. Под суд вместе с чиновником пойдет директор ООО «Паритет Сервис», которому инкриминируют пособничество. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Ольга Щербинина.

— В период 2018-2019 годов бывший глава, используя свое служебное положение, при пособничестве директора коммерческой организации присвоил и распорядился по своему усмотрению вверенными ему бюджетными деньгами, — рассказала Ольга Щебинина. — Речь идет о сумме более 574 тысяч рублей и 58 тысяч рублей. Заключались заведомо фиктивные договоры, подписывались фиктивных актов выполненных работ на грейдирование автомобильных дорог на территории Багарякского сельского поселения.

Обвиняемые вину в совершении преступлений признали в полном объеме. Главу Багарякского сельского поселения в суде ответил по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение»), а директор ООО «Паритет Сервис» по части 5 статьи 33, части 3 статьи 160 УК РФ («Пособничество в присвоении»).

Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru