После закрытия Турции «Аэрофлот» объявил о запуске новых рейсов из Челябинска на юг

Перелеты будут осуществляться в Анапу, Сочи и Симферополь Фото: Наталья Гоцанюк

«Аэрофлот» запускает рейсы из Челябинска в Анапу, Сочи и Симферополь. Перелеты будут осуществляться на Airbus A320.

— Программа будет способствовать росту межрегиональных перевозок в обход Москвы, а также послужит мощным стимулом для развития внутреннего туризма, — сообщили в «Аэрофлоте».

Как сообщается на сайте авиакомпании, полеты будут осуществляться с 24 мая. Сейчас по этим направлениям летают «Победа», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, Red Wings.

Напомним, в начале года «Аэрофлот» ушел из Челябинска. Рейсы старейшей авиакомпании страны в Москву и Санкт-Петербург выполняет ее «дочка» — «Россия». Тогда «рокировка» вызвала возмущение горожан. Эксперт по туризму назвал это понижением статуса города.

Инфографика: Сергей Зверев

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