В Челябинской области машина рыбаков ушла на дно озера во время рыбалки на тонком льду

Машина ушла на дно. Фото: пресс-служба минэкологии Челябинской области

В Челябинской области «Нива» рыбаков ушла на дно озера Тургояк. Мужчинам удалось выбраться, но теперь владельцу машины грозит штраф за нарушение сразу двух запретов.

— Житель Миасса выехал на машине на лед водного объекта да к тому же пренебрег соблюдением режима памятника природы озера Тургояк, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Данная ситуация — яркий пример абсолютно недопустимого поведения. В результате него они остались без автомобиля, так как из-за большой глубины достать машину не получится, и будут оштрафованы.

Рыбаки успели выбраться из тонущего автомобиля. Фото: пресс-служба минэкологии Челябинской области

В Минэкологии напомнили, что на любом водоеме выезжать на лед запрещено. От этого зависит не только сбережение природы, но и безопасность.

ЧП произошло вечером 15 апреля. Фото: пресс-служба минэкологии Челябинской области

Сейчас лед наиболее хрупок и опасен, но это не останавливает рыбаков. Накануне в Челябинске спасателям пришлось эвакуировать с тонкого льда озера Смолино двух мужчин. А 14 апреля в Миассе спасли 70-летнего пенсионера, сломавшего ногу во время рыбалки на озере Кысыкуль.

В Челябинске спасатели сняли собаку с отколовшейся льдины карьера в поселке Новосинеглазово.

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