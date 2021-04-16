Андрей Барышев открыл танцевальный сезон

Уже много лет подряд по инициативе и при поддержке лидера общественного движения, депутата Госдумы Андрея Барышева «Соцгород» проводит тематические танцевальные вечера. Челябинцы и жители соседних районов с удовольствием посещают танцплощадку, ведь для многих пожилых людей это единственное место, где можно пообщаться, отвлечься от забот, весело провести время.

Организаторы мероприятия всегда готовят интересную программу с конкурсами, розыгрышами, разнообразным песенным репертуаром.

На прошлой на открытии нового танцевального сезона побывал депутат Госдумы Андрей Барышев. Он приветствовал участников мероприятия, поздравил всех с началом весны, пожелал здоровья, счастья, бодрости духа и хорошего настроения. А также выразил надежду, что танцевальные вечера будут проводиться регулярно, как и раньше, и никакая эпидемия больше не нарушит эту добрую традицию.

Напоминаем, танцплощадка работает в Центральном клубе каждый второй и четвертый четверг месяца с 16 до 18 часов. Адрес: Шоссе металлургов, 70-Б. Телефон для связи 721-37-09.

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