В Челябинске сгорела квартира на 13-м этаже

Пожар оперативно потушили. Фото: Yandex.ru/maps

В Челябинске днем 16 апреля произошел пожар в квартире на 13-м этаже дома №35 по Свердловскому проспекту. По предварительной информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, обошлось без пострадавших.

— Вызов поступил в 13:04, через 42 минуты пожар был полностью ликвидирован, — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства. — Работали по рангу пожара №2, но потом снизили его до первого.

Площадь горения в настоящее время уточняется.

На месте работали восемь автоцистерн, автолестница, штабной автомобиль.

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