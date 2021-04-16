Челябинку отправили в колонию за изнасилование и убийство своего знакомого

Фото: пресс-служба Челябинского областного суда

Челябинский облсуд вынес приговор 33-летней женщине, которая изнасиловала и убила своего знакомого. 7 января прошлого года, в Рождество, они вместе сидели в квартире и распивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчиной и женщиной разгорелся конфликт, быстро перешедший в рукоприкладство. Дама схватила кафельную плитку и несколько раз ударила своего собутыльника по голове, рукам и ногам, а в завершении еще и попрыгала на лежавшем мужчине.

После этого челябинка связала пострадавшего, а затем и изнасиловала. Закончить вечер она решила убийством — скотчем заклеила мужчине рот и нос, надев ему на голову полиэтиленовый пакет. В результате он задохнулся.

— Женщина признана виновной в совершении насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ) и убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

На суде челябинка полностью признала свою вину. Ей назначили 15 лет колонии общего режима, после выхода из которой она еще год будет ограничена в свободе. Смягчающим обстоятельством оказался малолетний ребенок, которого воспитывает осужденная, а отягчающим — алкогольное опьянение.

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