Единственному бассейну Кыштыма грозит закрытие из-за банкротства собственника

Официально бассейн в Кыштыме закроют 29 апреля. Фото: Бассейн «Садко» | Кыштым / Vk.com

В Челябинской области закрывается единственный в Кыштыме бассейн «Садко», отметивший в прошлом году 25-летие. Печальную для спортсменов и горожан новость администрация учреждения разместила в официальной группе во «ВКонтакте».

— Пришло время рассказать, что с 2016 началась процедура банкротства ООО «Здоровье Спорт Отдых», в который входил бассейн, — говорится в сообщении. — В феврале 2021 года, здание бассейна было куплено краснодарской компанией ООО «Крайэнергосбыт», которой бассейн в маленьком провинциальном городе не нужен. История единственного бассейна в Кыштыме заканчивается 29 апреля.

В мэрии информацию о банкротстве собственника подтвердили. Имущество ушло с молотка по инициативе банка, так как имущественный комплекс, в состав которого входит помещение бассейна, еще до введения банкротства являлся залогом по кредиту.

— По закону администрация Кыштыма не вправе покупать имущество в процедуре банкротства, — рассказали в местной мэрии. — Вместе с тем для поддержки работы бассейна многие годы мы ежегодно предусматривали средства бюджете для оплаты посещения сеансов плавания для школьников, ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, администрация Кыштыма обращалась к арбитражному управляющему с просьбой передать комплекс в муниципальную собственность, но получила отказ.

Новым собственником стала краснодарская фирма — ООО «Крайэнергосбыт». Глава Кыштыма встречалась с владельцем предприятия. Он подтвердил, что не планирует эксплуатировать бассейн, но готов продать его или сдать в аренду. Вот только с решением чиновники не торопятся.

— Бассейну более 25 лет. Капитальный ремонт за это время не проводился, — объяснили в мэрии. — Прежде чем принять конкретное решение по данному объекту необходимо проводить экспертизу безопасности здания, тем более, что срок плановой обязательной сертификации истек в феврале 2021 года. Решение по бассейну будет обязательно найдено. Без бассейна город не останется. Но для этого необходимо время.

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