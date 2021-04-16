Региональным властям согласовали закупку трамваев для Челябинска на 1 млрд рублей

30 трамваев обойдутся в 1 млрд 59 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главное контрольное управление области согласовало закупку трамваев для Челябинска. Контракт получил ООО «Торговый дом СТМ», входящее в группу «Синара», на поставку 30 трамваев для нужд Челябинской области по цене 1 059,68 млн. рублей.

— Ранее в ФАС поступила жалоба от ООО «Торговый дом БКМ» на организатора перевозок Челябинской области на неправомерные требования к характеристикам трамвая в документации закупки, — рассказали в главном контрольном управлении. — Заявитель посчитал, что им соответствует только продукция единственного производителя — АО «УКВЗ». Но по итогам рассмотрения жалоба признана необоснованной.

Ряд нарушений по предписанию был устранен, но на результаты определения поставщика это не повлияло.

Напомним, всего планируется купить 30 новых низкопольных вагонов вместимостью не меньше 150 человек — цена одного составляет 35,5 млн рублей. Общая сумма, которую власти готовы потратить на новые трамваи, равняется 1, 065 млрд рублей. Но ООО «Торговый дом СТМ» предложил сумму на 6 млн рублей меньше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru