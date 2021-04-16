Менял место жительства и внешность: челябинский адвокат бегал от суда 12 лет

Фото: ГУФСИН по Челябинской области

Адвокат 12 лет бегал от правосудия. В 2009 году его приговорили к пяти годам колонии за мошенничество, совершенное организованной группой.

— На оглашение приговора мужчина не явился, в связи, с чем и был объявлен в федеральный розыск. Осужденному на протяжении нескольких лет удавалось скрываться от правосудия. Он менял место жительства и внешность. Чтобы выглядеть значительно старше своих лет носил накладную бороду. Работал без официального трудоустройства, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

В ходе розыска удалось установить, где находится преступник и сегодня, 16 апреля, он был задержан сотрудниками регионального ГУФСИН. Сейчас он заключен под стражу.

По информации КП-Челябинск, речь идет о Максиме Старовойтове. В 2007 году он сделал фиктивные документы, подтверждающие наличие магазина у его друга и застрахован несуществующий объект. Затем они инсценировали ограбление и попытались получить 13,5 млн.