ФСБ задержала курганского хакера, который пытался взломать базы данных российских ведомств

Мужчина пытался получить доступ к ресурсам ведомств сразу в четырех регионах

Сотрудники ФСБ в Курганской области задержали 40-летнего жителя Далматова за попытку взломать базы данных ведомств четырех регионов. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 273 УК РФ («Использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для уничтожения или нейтрализации средств защиты компьютерной информации»). Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По версии следствия, хакер пытался с помощью компьютерных программ взломать ресурсы Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области. Кроме того, он пробовал получить доступ к данным ГАУ «Центр информационных технологий» Дагестана, а также институтов Российской академии наук в Новосибирской и Свердловской областях.

Задержанному хакеру за попытку взлома грозит до пяти лет лишения свободы.

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