В Челябинской области бесправник на скорости вылетел в кювет и погиб

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Чебаркульском районе Челябинской области сегодня днем, 16 апреля, произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 не выбрал безопасную скорость движения на закруглении дороги, в результате чего не справился с управлением и вылетел в кювет.

Мужчина, находившейся за рулем, скончался на месте происшествия. Также в салоне автомобиля находился 28-летний пассажир. Он был с травмами госпитализирован в местную больницу.

По данным ГИБДД, погибший управлял автомобилем, будучи лишенным водительских прав. Кроме того, он не раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

— С 2014 года погибший водитель ВАЗ-21099 ежегодно нарушал законодательство, управляя автомобилем в состоянии опьянения, за что 4 раза он привлекался к административной ответственности. — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области. — В 2016 и 2017 году он привлекался к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ, за что ему было назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами в совокупности сроком на 63 месяца.

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

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