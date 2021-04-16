На трассе М-5 в Челябинской области фура раздавила всмятку такси

Фото: «Трасса М5 Уфа – Челябинск» / vk.com

На трассе М-5 в Челябинской области недалеко от Миасса вечером, 16 апреля, произошло ДТП с участием фуры и автомобиля Kia Rio с опознавательными знаками такси. В результате столкновения большегруз буквально смял легковушку.

Как уточнили в ГУ МВД по Челябинской области, 54-летний водитель автомобиля МАН, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся впереди попутно автомобилем Isuzu под управлением 50-летнего водителя. После чего Isuzu выехал на полосу встречного движения, а МАН продолжил движение и совершил столкновение с остановившимся впереди попутным автомобилем Kio Rio.

— По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля Kia Rio года рождения скончался на месте происшествия. Также травмы получил его 27-летний пассажир, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас на месте аварии образовалась пробка по обеим сторонам движения. Сотрудники ГИБДД и полиции уже выясняют обстоятельства произошедшего.

Это уже не первая авария, которая произошла сегодня на трассах в Челябинской области. В Чебаркульском районе 31-летний бесправник не справился с управлением в месте закругления дороги и вылетел в кювет. В результате он скончался на месте происшествия, а его пассажира госпитализировали в больницу.

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