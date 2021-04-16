В Челябинске откроют движение на перекрестке улиц Куйбышева и Чайковского после провала грунта

Ситуация с провалом грунта ан улице Куйбышева стабилизируется Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил о завершении подрядчиком восстановительных работ на перекрестке улиц Чайковского и Куйбышева. В связи с этим уже завтра, 17 апреля, с 8:30 утра там будет открыто движения для транспорта.

— Комитетом дорожного хозяйства направлено письмо в адрес МУП «ПОВВ» с требованием обеспечить безопасность дорожного движения и осуществить контроль за состоянием дорожного покрытия, который на данный момент выполнен во временном варианте, — сообщили в ведомстве.

Что касается участка возле дома №7 на улице Куйбышева, то там по-прежнему ограничено движение — ведутся аварийно-восстановительные работы.

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