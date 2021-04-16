Заработок 100 тыс. в неделю: УФАС проверит объявление о работе курьером на билборде в Челябинске

Фото: Челябинское УФАС

На рекламном щите по улице Шоссе Металлургов в Челябинске появилось объявление о работе курьером, где платят от 100 тыс. рублей в неделю. Пройдя по указанной на баннере ссылке, граждане попадали на сайт, в котором размещены сведения об уголовной ответственности за сбыт, производство и пересылку наркотиков. Кроме того, на этом ресурсе также публикуется информация о людях, которые связаны с продажей запрещенных веществ.

На объявление обратила внимание прокуратура Металлургического района. Надзорное ведомство уже направило в УФАС обращение с просьбой изучить эту рекламу.

— В настоящий момент антимонопольная служба разбирается, является ли размещенная на баннере информация рекламной, направлена ли она на достижение каких-либо социальных целей, создает ли впечатление о реализации по указанным контактам товаров, запрещенных на территории РФ, а также иных товаров и услуг, — сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Спорное объявление о работе курьером рассмотрят на заседании в экспертном совете по рекламе при Челябинском УФАС России.

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