Члены Совета Федерации от Челябинской области раскрыли данные о своих доходах и имуществе

Олег Цепкин за прошлый год заработал 5,5 млн рублей. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Члены совета Федерации от Челябинской области отчитались о своих доходах и имуществе за 2020 год. Их заработок не превысил 6 млн рублей, а также у них не оказалось во владении жилья за рубежом.

Согласно данным, опубликованным на сайте Совфеда, доход Маргариты Павловой за прошлый год составил 5,9 млн рублей. Ее супруг заработал 70 тыс. рулей, а 226 тыс. рублей были записаны несовершеннолетнего ребенка. Во владении у семьи Павловых есть две квартиры, частный дом и земельный участок. Также у супруга имеется автомобиль Land Rover Discovery Sport.

Олег Цепкин задекларировал за прошедший год доход в 5,5 млн рублей. Его жена показала заработок в 1 млн рублей. Семья Цепкиных имеет во владении дом и земельный участок. Кроме того, у них три автомобиля: Jeep Wrangler, Porsche и Audi S5.

Ранее депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о своих доходах и имуществе за прошедший год. Так, самым состоятельным среди народных избранников стал Валерий Гартунг, а самые скромные доходы показал Андрей Барышев.

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