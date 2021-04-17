Житель Челябинска украл в торговом центре 57 футболок

В магазине сработала тревожная кнопка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошел 15 апреля около семи часов вечера в ТРЦ «Фокус» в Челябинске. Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из магазинов одежды.

— К прибывшим росгвардейцам обратилась администратор магазина. Она указала на гражданина, который, с её слов, 6 апреля совершил хищение 57 футболок на общую сумму около 30 тысяч рублей. Противоправные действия были запечатлены камерами видеонаблюдения, — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Мужчину задержали на месте. Им оказался несколько раз судимый за воровство 32-летний челябинец. Что касается украденных футболок, то они были изъяты и возвращены в магазин.

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