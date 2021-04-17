В Челябинске из-за пожара в студенческом общежитии эвакуировали более 70 человек

Для ликвидации последствий пожара было привлечено 7 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сегодня, 17 апреля, в Челябинске вспыхнул пожар в студенческом общежитии УралГУФКа. Из девятиэтажного здания на улице Труда эвакуировали 72 человека.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о возгорании поступило в 18.12. Пожару сразу присвоили повышенный ранг сложности, поскольку здание девятиэтажное, с массовым пребыванием людей. Первое отделение прибыло на место уже через семь минут.

Студенты эвакуировались самостоятельно. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Оказалось, что огонь вспыхнул на пятом этаже. Горели вещи в одной из комнат общежития. Пришлось проводить эвакуацию. Самостоятельно вышли 72 человека.

— Погибших и пострадавших нет. Огонь ликвидирован, — уточнили в ГУ МЧС.

Сейчас устанавливается причина пожара.

Общежитие спортивного вуза расположено на улице Труда. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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