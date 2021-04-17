В Челябинске кроссовер столкнулся с грузовиком и перевернулся на крышу

ДТП произошло на въезде в город. Фото: читатель КП

В Челябинске сегодня вечером, 17 апреля, на Уфимском тракте перевернулась иномарка. Покореженную машину сфотографировали проезжающие.

Авария произошла возле завода Минплита в сторону въезда в город.

— Похоже, кроссовер сначала въехал в самосвал, потому что у того было повреждено крыло, задел грузовую «Газель», у нее был помят бок, а затем перевернулся на крышу, — рассказывают читатели КП-Челябинск.

Подробности ДТП уточняются.

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