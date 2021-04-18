Челябинский пес-толстяк Хаммер похудел на 15 килограммов

Для прогулок Хаммеру сшили комбинезон на заказ большого размера. Но если так пойдет, его придется ушивать. Фото: vk.com/«ЛАБРиКо»

Лабрадор Хаммер, который прославился на всю страну своими большими объемами, значительно похудел. В январе парень весил 88 кг, сейчас — 73 кг. На достигнутом пес не останавливается, ведь норма для его веса и роста — 40 кг.

— В бассейн и на фитнес пока рановато. Сейчас первые 15 минут он гуляет активно, прямо тянет поводок. Из-за этого появилась проблема. Собака стала активнее, стала, соответственно, тянуть поводок, а вес большой, силы много, это доставляет определенный дискомфорт. Но через 20-25 минут пес все равно устает, ложится отдохнуть. Поэтому пока в бассейн мы не рискнем, нагрузка большая. Нужно сделать УЗИ сердца, а его тоже пока не удается провести — не позволяет жировая прослойка, — рассказала КП-Челябинск Юлия Хамзина, волонтер, одна из основательниц челябинского центра помощи ретриверам «ЛАБРиКо».

По словам Юлии, Хаммер уже бегает, охотно знакомится и играет с другими собаками. В машине он раньше мог только лежать, а теперь сидит, смотрит в окно. Да и забираться на сиденье стал сам.

С наступлением весны волонтеры столкнулись еще с одной проблемой — пес приходил с прогулки грязный. А каждый раз мыть его тяжело: нужно грузить в ванную. Поэтому Хаммеру заказали комбинезон. «Чехол на танк» сшила челябинская мастерица, причем бесплатно.

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