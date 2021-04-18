На Челябинскую область обрушится штормовой ветер

На забудьте закрыть окна и балкон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС объявило штормовое предупреждение: сегодня, 18 апреля, в Челябинской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В ведомстве напоминают, что при сильном ветре нужно быть осторожными, проходя под рекламным щитами, деревьям, возле дорожных знаков — их может повалить. Следует убрать вещи с балконов и закрыть окна.

— В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных, — предупреждают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В случае ЧС звоните по телефонам 101 или 112.

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