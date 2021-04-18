В Челябинской области за сутки скончались семь человек с коронавирусом

Чтобы не заболеть южноуральцы делают прививки от ковида. В выходные вакцинироваться можно в ТРК. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 115 новых случаев коронавируса. Среди зараженных школьников нет. С начала пандемии число заболевших достигло 58 796 человек.

Летальная статистика пополнилась еще 7 случаями. У всех погибших был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерло 5 человек. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Накануне медики выписали 116 человек, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 53 089. Под присмотром врачей остаются 3 156 жителей области.

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