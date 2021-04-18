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Общество18 апреля 2021 9:25

В Челябинской области за сжиганием травы в садах теперь следят с дронов

Уже есть первые штрафы
Валентина ВАГАНОВАВалентина ВАГАНОВА
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Патрульные группы будут следить за соблюдением противопожарного режима по всей области.

Патрульные группы будут следить за соблюдением противопожарного режима по всей области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Пока стоит сухая жаркая погода, садоводы очищают участки от прошлогодней листвы и сухостоя. Тем самым добавляют работы пожарным. Чтобы сжигание травы не обернулось пожаром, сотрудники МЧС проводят рейды в садовых товариществах. И теперь это не только обходы, но и наблюдения с квадракоптера.

В Челябинске на днях с помощью дрона пожарные заметили, что семейная пара сжигает траву в бочке, но часть собранного сухостоя выпала и горит на земле, в нескольких метрах от садового домика. Нарушителей оштрафовали.

— Подобные рейды будут проходить на всей территории Челябинской области в ежедневном режиме. Патрульно-контрольные группы будут следить за соблюдением противопожарного режима. С целью выявления нарушителей будут применяться беспилотные летательные аппараты. Такие меры предпринимаются только с одной целью — минимизировать количество пожаров из-за пала сухой растительности и уберечь граждан от потери собственного имущества, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве напоминают, по правилам противопожарного режима разведение открытого огня разрешено на расстоянии не менее 25 метров от строений и только в бочках. Либо нужно вывозить мусор с участка.

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