В Челябинске появилась новая трамвайная остановка возле Кировки

Остановка появилась на пересечении улиц Труда и Кирова. Фото: Telegram-канал «Городская среда и транспорт в Че»

Возле главной пешеходной улицы Челябинска теперь останавливаются трамваи. Кировка стала доступнее для многих горожан благодаря новой остановке. Она появилась на перекрестке улиц Труда и Кирова, называется «Площадь Ярославского».

— Теперь прорабатывается вопрос обустройства платформы на остановке «Оперный театр» с переносом ее к улице Карла Маркса для равномерного охвата точек притяжения, — сообщил в своем телеграм-канале замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Новая остановка анонсировалась властями еще в прошлом году в рамках благоустройства пешеходной улицы.

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