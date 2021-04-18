В Челябинской области наградили волонтеров, которые спасали людей на трассах в февральский буран

Эти люди не дали водителям замерзнуть на переметенных трассах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

В Магнитогорске наградили волонтеров, которые во время февральского бурана помогали специалистам спасать людей из снежного плена. Эти неравнодушные южноуральцы вызволяли людей, когда техника не справлялась, а спецслужбы не успевали добраться до места из-за заметенных трасс. Героям вручили грамоты и благодарственные письма. Награждения прошли в городской администрации и в Магнитогорском пожарно-спасательном гарнизоне.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Среди награжденных был и сотрудник Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Котов. Он — начальник центрального пункта пожарной связи. 23 февраля Андрей был на выходном, однако не смог оставить людей в беде и вместе с джиперами поехал вызволять водителей, застрявших на дороге между деревнями Озерное и Покровка.

По пути джиперы оттаскивали застрявшие машины на обочины, чтобы снегоуборщики смогли беспрепятственно расчистить дорогу. Пересаживали людей в свои машины и перевозили их в город.

— Мы в составе команды проезжали и искали застрявших, оказывали необходимую первую помощь. Я считаю, что работа спасателя не ограничивается только рабочим временем — это состояние, которое всегда с тобой. В жизни всегда есть место для маленьких подвигов, — рассказал Андрей Котов.

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