Пара белых лебедей попала в объектив челябинского фотографа

Красота! Фото: Екатерина Куликовских

В Челябинскую область после зимовки вернулись лебеди. Фотограф Екатерина Куликовских поймала в объектив очаровательную пару лебедей на озере Иртяш. Снимки сделаны накануне, 17 апреля, под городом Касли.

— Я приезжала на другое мероприятие, но знала, что весной и осенью там всегда сидит много лебедей. Сходила и проверила. Прошлой осенью там сидела стая, около 20 лебедей, но очень далеко от берега, не удалось хорошо снять, — рассказала Екатерина КП-Челябинск.

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Фото: Екатерина Куликовских

Фото: Екатерина Куликовских

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