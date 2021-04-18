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Общество18 апреля 2021 13:54

В минэкологии объяснили причину появления пылевого облака, повисшего над Челябинском

Виноват сильный ветер
Валентина ВАГАНОВАВалентина ВАГАНОВА
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Челябинцам рекомендовали не отрывать окна во время пыльной бури.

Челябинцам рекомендовали не отрывать окна во время пыльной бури.

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 18 апреля, жители Челябинска пожаловались на плотное облако пыли, повисшее над городом. В министерстве экологии сообщили, что это пылевые бури, они возникли из-за сильного ветра.

— Такое явление обычно возникает при сухой поверхности почвы и скорости ветра 10 м/с и выше. Высокие плюсовые температуры и резкое таяние снега на дорогах и газонах, которые еще не имеют травянистого покрова и не могут сдерживать пыль, привели к образованию большого количества взвесей и пыли, которые поднимаются большими порывами ветра, — объяснили в ведомстве.

Челябинцам рекомендовали не отрывать окна во время пыльной бури, а если такой возможности нет, перейти на более частую влажную уборку. А также меньше находиться возле дорог, пользоваться транспортом и закрывать лицо маской или платком. А подрядчикам рекомендовали усилить мероприятия по уборке дорог.

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