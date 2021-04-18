Сколько человек высказались за вечный масочный режим в Челябинске

Маска уже стала неотъемлемым аксессуаром.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Аналитики узнали, как россияне относятся к идее сделать масочный режим в общественных местах бессрочным. Выяснилось, что большинство, 64% жителей, против этого. При этом 15% россиян поддерживают идею. Причем больше всего «за» высказали жители Челябинска — 22%, затем Красноярска и Уфы — по 21%. Такие данные предоставил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
— Это замедлит распространение любых видов инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем, — считают участники опроса.
Интересно, что за бессрочный масочный режим выступает больше всего молодежь до 24 лет.
Меньше всего сделать масочный режим бессрочным хотят в Волгограде, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru