Сколько человек высказались за вечный масочный режим в Челябинске

Маска уже стала неотъемлемым аксессуаром. Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики узнали, как россияне относятся к идее сделать масочный режим в общественных местах бессрочным. Выяснилось, что большинство, 64% жителей, против этого. При этом 15% россиян поддерживают идею. Причем больше всего «за» высказали жители Челябинска — 22%, затем Красноярска и Уфы — по 21%. Такие данные предоставил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

— Это замедлит распространение любых видов инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем, — считают участники опроса.

Интересно, что за бессрочный масочный режим выступает больше всего молодежь до 24 лет.

Меньше всего сделать масочный режим бессрочным хотят в Волгограде, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru