Возле жилых домов в Челябинской области загорелась трава

Накануне пожарные тушили возгорания в Усть-Катаве и Ашинском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Несмотря на то, что снег еще не везде растаял, в полях уже горит трава. Накануне пожарные тушили возгорания в Усть-Катаве и Ашинском районе. Здесь пламя подобралось близко к жилым домам, но сотрудники МЧС не допустили, что огонь перекинулся на жилища.

В этом году пожарные уже пять раз выезжали на тушение травы, площадь горения составила более 6 га. Для сравнения, в прошлом году на тушение сухостоя бригады МЧС выезжали 39 раз, площадь тушения составила около 14 га.

— Основной причиной травяных палов является пренебрежение правилами пожарной безопасности, — отмечают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

А это фото сделано 17 апреля рядом с танкодромом под Чебаркулем. Фото: Алена МЫЗГИНА

В Ашинском и Усть-Катавском районах с 1 мая начнет действовать запрет на разведение открытого огня.

— Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов. На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву, — рассказал сотрудник надзорного ведомства Александр Шведов.

Садоводов просят убрать мусор и сухую траву со своих участков. Кстати, теперь пожарные с дронов следят, как дачники соблюдают пожарную безопасность.

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