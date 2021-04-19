Из-за дорожных работ в Челябинске ограничили движение на шести улицах

При планировании поездки учитывайте ограничения! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Комитет дородного хозяйства Челябинска напомнил об ограничении движения на нескольких улицах города в понедельник, 19 апреля. Там идет ремонт.

Речь идет об участках:

— улица Университетская Набережная от Чичерина до Молодогвардейцев (установка бортовых камней);

— Комсомольский проспект от Чайковского до Чичерина (установка бортовых камней);

— улица Танкистов от проспекта Ленина до Первой Пятилетки (установка бортовых камней);

— улица Черкасская от Шоссе Металлургов до 50 лет ВЛКСМ (устройство щебеночного основания с уплотнением под бортовой камень);

— дорога к поселку Новосинеглазово от Троицкого тракта до улицы Челябинской (демонтаж существующих остановочных комплексов, снос деревьев, монтаж опор наружного освещения);

— улица Мраморная от Морской до кольца дороги в аэропорт (бурение котлованов под установку закладных деталей опор, монтаж закладных деталей опор).

Дорожные работы проводятся по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги».

Тем временем дорожники также отчитались об уборке в города. В ночь на 19 апреля на улицах Челябинска работало 85 единиц техники и 62 дорожных рабочих. Днем на дороги выйдут 161 дорожная машина и 361 человек.

— Производилась механизированная и ручная очистки дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части. Выполнялся сбор и вывоз мусора, грязи, — рассказали в КДХ.

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