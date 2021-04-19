В кругосветку на троллейбусе: через Челябинскую область пройдет маршрут путешественников из Чехии

Фото: trolejbusem.cz

Через Челябинск, Златоуст и Усть-Катав пройдет маршрут необычного кругосветного путешествия, которое организуют ребята из Чехии. Они намерены объехать весь мира на… троллейбусе. В отличие от привычных нам «рогатых машин», у этой будет специальный генератор для автономного хода.

Первый этап поездки – от чешского города Брно во Владивосток. В Усть-Катав троллейбус приедет 1 августа, на следующий день – в Златоуст и далее в столицу Южного Урала. Дальше поедут в Екатеринбург.

Первый этап составит почти 12,8 тыс. км. Скрин с сайта trolejbusem.cz

Из Владивостока они отправятся в Северную Америку, затем в Южную. Оттуда – в Африку, Австралию и через Ближний Восток вернутся домой.

— Наш троллейбус — это так называемый гибрид, кроме электродвигателя он оснащен еще и двигателем внутреннего сгорания (дизель-генератором), что позволяет ему передвигаться по участкам или маршрутам без ВЛ. Поскольку дизель-генератор не предназначен для поездки во Владивосток, наш троллейбус перед дальним путешествием подвергнется модификациям, в разработке которых также должен участвовать оригинальный производитель электрооборудования — пражская компания Cegelec. Мы хотим, в том числе, оснастить его тяговыми аккумуляторами, — сообщается на сайте экспедиции.

Скрин с сайта trolejbusem.cz

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