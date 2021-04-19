В Челябинской области покончил с собой школьник

Обстоятельства случившегося выясняет следственный комитет
Фото: Андрей АБРАМОВ
В селе Верхняя Санарка Пластовского района покончил с собой подросток. Школьника, которому было около 14 лет, нашли в заброшенном доме.
— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, — прокомментировал КП-Челябинск официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
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