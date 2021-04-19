Возле дома в Челябинске, где провалился грунт, смонтировали подпорную стену

Фото: КДХ

Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия провала грунта на улице Куйбышева. Работа ведется круглосуточно, в две смены.

— За выходные было открыто движение по Чайковского. Полностью смонтирована подпорная стена из бетонных свай возле многоквартирного дома на Куйбышева, 7. Начат монтаж металлических свай возле автоцентра по Куйбышева, 2б. Уложено 84 метра нового коллектора диаметром 1000 мм, — доложил на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Коммунальная авария, о которой идет речь, произошла вечером 8 апреля. После ЧП было перекрыто движение на проблемном участке от улицы Чайковского до улицы Косарева. На следующий день стало известно, что жильцов дома эвакуируют в срочном порядке. Им было предложено временное жилье в связи с высоким уровнем шума и вибраций от работающей техники.

На прошлой неделе Александр Астахов сказал, сколько продлятся работы. На прошлой неделе на место приезжал Алексей Текслер. Жильцы высотки подошли к губернатору с вопросом: не страшно ли жить теперь в доме?

— Для здания опасности нет, если бы были какие-то угрозы, были бы приняты уже все решения. Коллектор заменим. Ситуация постоянно под контролем. Дорогу капитально отремонтируют, — ответил глава региона.

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