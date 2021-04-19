Полиция возобновила уголовное дело против экс-омбудсмена Челябинской области Алексея Севастьянова

В июне 2020 года Севастьянова осудили за покушение на мошенничество Фото: Андрей АБРАМОВ

Полиция возобновила уголовное дело против бывшего уполномоченного по правам человека Челябинской области Алексея Севастьянова. Об этом экс-омбудсмен рассказал на своей странице в Facebook. По его словам, дело терялось на 4 месяца, а теперь следователь допросил свидетеля, и его возобновили.

— Допрашивал и собирал доказательства по делу.... Бинго! Свидетель, — написал Севастьянов в Facebook. — Я на новый круг.

Он также добавил, что восемь его ходатайств были отклонены, а само дело возобновили 18 марта.

Напомним, 15 июня 2020 года Севастьянову вынесли приговор по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Речь идет о 3 млн рублей, которые он пытался получить для якобы развития крестьянско-фермерского хозяйства. Тогда ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно с трехлетним испытательным сроком. Однако позже, 14 октября, областной суд отменил этот приговор и вернул дело прокурору.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru