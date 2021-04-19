В Челябинской области умерли 9 больных коронавирусом

Всего с начала пандемии умерли 2518 зараженных Фото: Кирилл САДЫКОВ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 19 апреля 2021 составило 58 910 (+ 114 новых). Из них 53 204 пациента (+115) выздоровели и выписаны из больниц.

На лечении остаются 3146 человек.

Не удалось спасти 2518 человек. За прошедшие сутки умерли 9 человек: от COVID-19 — шесть человек, от других причин — три человека.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Челябинской области, — в нашем материале.

Также, как сообщает Минздрав за выходные в ТРК и МФЦ прошли вакцинацию от коронавируса 1423 южноуральца.

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