Дзюдоистка из Челябинска Сабина Гилязова стала призером чемпионата Европы

Сабина Гилязова с бронзой ЧР-2021. Фото предоставлено Центром Олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области

На пути к медали Сабина одолела чемпионку Бельгии, победительницу Кубка Европы-2019 Эллен Саленс, после — чемпионку турнира серии «Большой шлем» Катарину Косту и серебряного призера командного чемпионата планеты-2019 Мелани Клеман. В полуфинальном поединке Гилязова уступила третьему призеру чемпионата мира-2019, обладательнице полного комплекта наград чемпионата Европы Дистрии Красники из Косово.

В «утешительной» схватке за бронзовую медаль воспитанница Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области взяла верх над бронзовой медалисткой чемпионата континента словенкой Марусой Стангар. В итоге 26-летняя челябинская дзюдоистка завоевала первую в своей спортивной карьере «бронзу» чемпионата Европы.

— Больше всего мне помогла вера в себя, в свои силы. Я знала, что могу завоевать медаль. Пусть пока не золотую, но сейчас «бронза» для меня это очень хорошо. Мне есть, с кого брать пример. Мой тренер — Иван Першин — был чемпионом Европы. В полуфинале было много ошибок, не удалось выдержать схему, которую составляли на этот поединок. Но ничего, сделаем работу над ошибками, — приводит слова Сабины Гилязовой пресс-атташе Центра Олимпийской подготовки по дзюдо Валерий Китченко.

Отметим, что чемпионат Европы имел очень важное значение для спортсменов, претендующих на участие Олимпиаде-2021. Для набора рейтинговых очков на Игры в Токио.

В календаре Международной Федерации дзюдо будут еще два крупных рейтинговых соревнования, на которых можно будет набрать баллы олимпийского отбора. Это турнир серии «Большой шлем» в Казани (5-7 мая) и чемпионат мира в Будапеште (6-13 июня).

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