Инфекционист рассказал, почему у пациентов не обнаруживают антитела после вакцинации

После вакцинации некоторые пациенты хотят проверить ее эффективность и пройти тестирование на антитела. Иногда они получают отрицательный результат. Почему это происходит? Об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь».

В структуре вируса SARS-CoV-2 выделяется несколько антигенов (англ. antigen от antibody generator — «производитель антител»). Самые «сильные» с точки зрения ответа иммунной системы человека — нуклеокапсидный (nucleocapside) и спайковый (spike) антигены. Для их выявления используется два разных вида лабораторных исследований. Наличие в организме антител класса IgG к каждому из этих антигенов — показатель перенесенной инфекции COVID-19. К каждому из антигенов вырабатывается свой, специфичный тип иммуноглобулинов G. COVID-19 еще малоизученная инфекция, поэтому до сих пор не ясны многие ее проявления и особенности протекания, в том числе в лабораторном плане.

Например, у части пациентов, перенесших подтвержденную коронавирусную инфекцию (COVID-19), при последующем обследовании обнаруживаются только антитела к спайковому антигену, у других пациентов — к обоим антигенам (и спайковому, и нуклеокапсидному). Еще часть пациентов имеет антитела класса G только к нуклеокапсидному антигену.

Почему так происходит? Иммунная система разных людей может избирательно реагировать выработкой антител на антигены SARS-CoV-2. Наличие специфических антител класса IgG в любом случае является маркером приобретенного иммунитета к данной инфекции. Независимо от того, к какому из антигенов (S или N) имеются антитела.

Какой тест сдавать для проверки эффективности вакцины?

Поствакцинальный тест — это антитела к спайковому (S) антигену IgG. Почему его еще называют поствакцинальным? Все имеющиеся в наличии и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени, вводимого в организм, используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2. Именно на него начинают вырабатываться антитела. Если человек после законченного курса вакцинации хочет проверить уровень поствакцинального иммунного ответа — ему необходимо сдавать именно IgG к S-антигену.

До вакцинации, для проверки наличия/отсутствия перенесенного в анамнезе COVID-19 и приобретенного иммунитета — оптимально сдавать IgG к обоим антигенам (N и S). Так как наличие положительного уровня антител к SARS-CoV-2 (неважно, к какому антигену) — является определенной отсрочкой для вакцинации.

Для тех, кто уже прошел вакцинацию или только готовится к ней и хочет проверить наличие антител в ИНВИТРО предлагают несколько исследований:

— до 31 мая тестирование на антитела класса IgMи IgG со скидкой 20%.

— тест 1652 антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (кач), в т. ч. поствакцинальные.

— тест 3330 выявление РНК коронавируса методом ПЦР ( ссылка )

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