На Комсомольском проспекте в Челябинске снесут незаконные киоски

Засилье ларьков на остановке «Кинотеатр Победа». Фото: Челябинский урбанист/vk.com

Власти Челябинска пообещали провести в порядок Комсомольский проспект. В этом году на участке от Чайковского до Ворошилова обновят асфальт. Администрация района проведет работы по благоустройству. Недавно была проведена инвентаризация всех ларьков.

— Выявлены объекты, которые имеют право размещаться, так и те которые подлежат демонтажу, — доложила на аппаратном совещании замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Мэр Наталья Котова обратилась к предпринимателям.

— Просьба предпринимателям убрать свою объекты. В противном случае мы будем применять технику. Те, которые находятся в схеме должны быть приведены к дизайн-коду, — отметила Наталья Котова.

Ранее состояние Комсомольского проспекта раскритиковал челябинский урбанист.

— Если ехать или идти по Комсомольскому проспекту, появляется ощущение бесконечного ларька. Ты не видишь города, ты не понимаешь как он выглядит. Я сравниваю свои ощущения от улицы по воспоминаниям 15 лет назад и сейчас и осознаю, что город здесь стал выглядеть сильно хуже. Катастрофически хуже, — написал Лев Владов.

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