Власти пообещали дорогу жителям села Челябинской области, которых отрезало от цивилизации из-за паводка

Так выглядит дорога в селе Заварухино Фото: кадр из видео Марьям Жумадиловой / vk.com

Власти Сосновского района Челябинской области пообещали жителям села Заварухино новую дорогу, которую они буквально выпрашивают уже 15 лет. Каждую весну из-за паводка деревню отрезает от цивилизации, по размытой грязи не могут проехать автомобили. После видеообращения сельчан власти Сосновского района решили-таки заняться строительством, по крайней мере, так следует из ответа, который получила КП-Челябинск от администрации.

— Принято решение организовать работы по разработке проекта планировки и межевания территории, в целях формирования земельных участков под автомобильную дорогу от деревни Заварухино до п. Есаульский, от автодороги Обход г. Челябинска до д. Заварухино, протяженностью 3,14 км, а также мостового сооружения, связывающего д. Заварухино и п. Есаульский, — рассказали в администрации Сосновского района.

Но радоваться новой дороге рановато. Дело в том, что постановления о подготовке проектов были приняты еще осенью. Согласно документам, на их подготовку отводится год, после чего проведут публичные слушания, а затем поднимется вопрос о финансировании проекта. Поэтому фактическое строительство может затянуться на неопределенное время, не исключено, что жителям придется мучиться с размытой дорогой еще не одну весну.

Напомним, жители села Заварухино уже 15 лет выпрашивают у властей новую дорогу, которая сможет функционировать весной. Каждый год во время паводка деревню отрезает от цивилизацию, к домам не может проехать даже скорая помощь, общественный транспорт не ходит. Недавно сельчане записали видео, в котором рассказали о ситуации с дорогой и обратились к властям.

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