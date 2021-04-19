Загуляла на два месяца: жительница Челябинска оставила умирать 40 кошек в запертой квартире

Выживших животных передали ветеринарам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница одной из многоэтажек на улице Омской завела 40 кошек, но вместо того, чтобы заботиться о животных «сильная и независимая женщина» загуляла. Хозяйка зверинца ушла в загул и не появлялась дома два месяца.

Оставшиеся без еды и воды животные начали есть друг друга. Тем временем соседи жаловались на невыносимую вонь. Зайдя в квартиру полицейские и соседи ахнули: половина животных были мертвы, некоторые из них оказались обглоданы до костей. Оставшиеся в живых кошки выскочили в подъезд, поспешив покинуть квартиру, ставшую для них настоящим адом.

— Она работает уборщицей. Мы думали, она на работе устает, и приводить в порядок квартиру уже нет сил. Но позже запах начал просачиваться уже в наши квартиры, мы вызвали полицию, — рассказала соседка.

Полиция проводит проверку.

— Заявление зафиксировано в отделе полиции «Советский», организована проверка, ее проводит участковый уполномоченный, — сообщили в региональном полицейском главке.

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